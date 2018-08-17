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Bu haber 17 Ağustos 2018 13:59:00 Tarihinde eklenmiştir.

O Belediye Milli Seferberlik İlanı Verdi, Şanlıurfa Büyükşehir’in Tepkisi Ne Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye boykot çağrısı sonrası, ülke genelinde boykotlar sürüyor. Son olarak Keçiören Belediyesi, 'milli duruş' sergilediğini belirterek, ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat vermeyeceğini açıkladı.

O Belediye Milli Seferberlik İlanı Verdi, Şanlıurfa Büyükşehir’in Tepkisi Ne Olacak?

Keçiören Belediye Meclisinde oybirliğiyle alınan kararla, McDonald's,  Burger King ya da Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmeyecek.
 

Milli Seferberliğe Destek Büyük

Keçiören Belediyesi, iktidarın 'milli seferberlik ilanı'nın vatandaşlar tarafından sıcak karşılandığını ve büyük destek gördüğünü ifade etti.
 

ABD Ürünlerine Ruhsat Verilmeyecek

Belediye, bugün alınan ruhsat kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: "Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır."
 

Urfalılar Destek Verecek

Ankara Keçiören Belediyesi’nin aldığı bu karardan sonra Şanlıurfa Belediyesi Meclisinde de böyle bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu haline geldi. Şanlıurfa’da da McDonald's,  Burger King ya da Starbucks gibi ABD ürünü olan yiyecek ve içecek sektörlerine ruhsat verilmemesine kararına Urfalı vatandaşların da büyük destek göstereceği tahmin ediliyor.

 
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