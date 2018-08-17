O Belediye Milli Seferberlik İlanı Verdi, Şanlıurfa Büyükşehir’in Tepkisi Ne Olacak?

Milli Seferberliğe Destek Büyük

ABD Ürünlerine Ruhsat Verilmeyecek

Urfalılar Destek Verecek

Keçiören Belediye Meclisinde oybirliğiyle alınan kararla, McDonald's, Burger King ya da Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmeyecek.Keçiören Belediyesi, iktidarın 'milli seferberlik ilanı'nın vatandaşlar tarafından sıcak karşılandığını ve büyük destek gördüğünü ifade etti.Belediye, bugün alınan ruhsat kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: "Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır."Ankara Keçiören Belediyesi’nin aldığı bu karardan sonra Şanlıurfa Belediyesi Meclisinde de böyle bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu haline geldi. Şanlıurfa’da da McDonald's, Burger King ya da Starbucks gibi ABD ürünü olan yiyecek ve içecek sektörlerine ruhsat verilmemesine kararına Urfalı vatandaşların da büyük destek göstereceği tahmin ediliyor.