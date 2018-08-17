Ülkemizde 4 Günde Kesilecek Kurbanlık Sayısı Ülkelerin Hayvan Varlığıyla Yarışıyor

Birçok Ülkenin Hayvan Sayısından Daha Fazla

Türkiye’de Kurban Bayramı’nda Kaç Kurban Kesildi?

3 Buçuk Milyon Kurban Kesilecek

Ülkelerde Bulunan Koyun Sayıları

4 Günlük Rakamlar Tahmin Edildi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı’nda ülke içinde kesilecek kurban sayısının çok büyük rakamlara ulaştığını bildirerek, “4 günlük bayram döneminde kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 101 ülkenin sığır, küçükbaş hayvan sayısı ise 135 ülkenin koyun varlığından daha fazla olacak” dedi.Bayraktar, açıklamalarında şunları kaydetti;“Bayramda Yunanistan’ın toplam sığır varlığından 220 bin, Bulgaristan’ın sığır varlığından 300 bin daha fazla büyükbaş hayvan kesilecek. Kesilecek küçükbaş sayısı ise Almanya’nın koyun varlığından 1,2 milyon daha fazla olacak”Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de Kurban Bayramlarında,2014’te 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş,2015’te 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş,2016’da 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş,2017’de 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini hatırlattı.Bayraktar, bu Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 850 bini büyükbaş, 2 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere 3 milyon 650 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.’in 2 milyon 476 bin,nde 2 milyon 227 bin,’te 2 milyon 174 bin,de 2 milyon 68 bin,’ta 1 milyon 972 bin, Sırbistan’da 1 milyon 665 bin,’da 1 milyon 653 bin,’da 1 milyon 574 bin,n’da 1 milyon 332 bin,’da 1 milyon 190 bin,’da 1 milyon 40 bin,’te 1 milyon 16 bin,’da 842 bin,’da 826 bin,n’da 747 bin,’da 744 bin,’da 619 bin,’te 578 bin,’de 489 bin koyun varlığı bulunuyor.”Bayraktar, satış bedeli olarak 850 bin büyükbaş hayvanın 6 milyar 987 milyon lirayı, 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın 3 milyar 80 milyon lirayı, toplam satış bedelinin ise 10 milyar 67 milyon lirayı, kasap ücretinin de 176 milyon 250 bin lirayı bulacağını hatırlattı.