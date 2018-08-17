Ülkemizde 4 Günde Kesilecek Kurbanlık Sayısı Ülkelerin Hayvan Varlığıyla Yarışıyor

Birçok Ülkenin Hayvan Sayısından Daha FazlaBayraktar, açıklamalarında şunları kaydetti;
“Bayramda Yunanistan’ın toplam sığır varlığından 220 bin, Bulgaristan’ın sığır varlığından 300 bin daha fazla büyükbaş hayvan kesilecek. Kesilecek küçükbaş sayısı ise Almanya’nın koyun varlığından 1,2 milyon daha fazla olacak”
Türkiye’de Kurban Bayramı’nda Kaç Kurban Kesildi?Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de Kurban Bayramlarında,
2014’te 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş,
2015’te 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş,
2016’da 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş,
2017’de 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini hatırlattı.
3 Buçuk Milyon Kurban KesilecekBayraktar, bu Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 850 bini büyükbaş, 2 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere 3 milyon 650 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.
Ülkelerde Bulunan Koyun SayılarıNorveç’in 2 milyon 476 bin,
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 milyon 227 bin,
Bangladeş’te 2 milyon 174 bin,
Portekiz’de 2 milyon 68 bin,
Arnavutluk’ta 1 milyon 972 bin, Sırbistan’da 1 milyon 665 bin,
Küba’da 1 milyon 653 bin,
Almanya’da 1 milyon 574 bin,
Bulgaristan’da 1 milyon 332 bin,
Macaristan’da 1 milyon 190 bin,
Hollanda’da 1 milyon 40 bin,
Bosna Hersek’te 1 milyon 16 bin,
Gürcistan’da 842 bin,
Kanada’da 826 bin,
Ermenistan’da 747 bin,
Ukrayna’da 744 bin,
Hırvatistan’da 619 bin,
İsveç’te 578 bin,
İsrail’de 489 bin koyun varlığı bulunuyor.”
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