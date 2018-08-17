Mustafa Önal, Berat Albayrak’tan Araştırmasını İstedi

Demir ve çelik Fabrikalarının ABD ile Bağlantısı Var Mı?ABD ile yaşanan kriz ile beraber birçok üründe yapılan zamlar ve uygulanan yaptırımlardan sonra demir ve çelik fiyatlarındaki oynamaya binaen, Türkiye’de faaliyet gösteren demir-çelik fabrikalarının Amerika ile bağlantısı olup olmadığı araştırılması istendi.
Sözde Yerli ve Milli Olan Fabrikalar AraştırılmalıKonu hakkında öneride bulunan Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal, Maliye Bakanı Berat Albayrak’a
“Sayın Bakanım Türkiye'de üretilen sözde yerli ve milli olan bu Demir ve çelik fabrikaların Amerika ile bir bağlantısı olup olmadığını Araştırmanızı istiyoruz” mesajını iletti.
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