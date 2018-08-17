Benzin ve Motorine Rekor Zam

Pompa Fiyatları Arttı

Motorin ve Benzine Zam

Yeni Karar Alınıncaya Kadar Pompa Fiyatlarına Yansımayacak

Akaryakıta ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artarken, bundan sonra gelecek zamlar da ÖTV'den indirilecek.Akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi geldi. Düzenleme sonucu, akrayakıt pompa fiyatları yüzde 9 arttı.ÖTV oranlarının Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlarında, motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan bu sistemde, o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi.Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.