Benzin ve Motorine Rekor Zam

Pompa Fiyatları ArttıAkaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi geldi. Düzenleme sonucu, akrayakıt pompa fiyatları yüzde 9 arttı.
Motorin ve Benzine ZamÖTV oranlarının Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlarında, motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.
Yeni Karar Alınıncaya Kadar Pompa Fiyatlarına YansımayacakGeçtiğimiz mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan bu sistemde, o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi.
Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.
Yorum Yap