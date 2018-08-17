Büyükşehir Bunu Da Yaptı, Artık Yasak

Şanlıurfa Boykota kulak Verdi

Şanlıurfa’nın Tüm Sosyal Tesislerinde Yasak

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginlikler, uygulanan yaptırımlardan sonra ülkemizde boykot kararları alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında ‘ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız’ dedi.Erdoğan’ın boykot çağrısına tüm Türkiye’den destek gelirken, bir destek de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Erdoğan’ın başlatmış olduğu boykot çağrısında aldığı kararları açıkladı. Bu karara göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tüm sosyal tesislerde ABD ürünleri olan yiyecek ve içeceklerin alış ve satışını durdurdu.Çiftçi konu ile ilgili açıklamasında;“Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD mallarına başlatmış olduğu boykota bizde destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sosyal tesislerimizde “Coca Cola” gibi ABD menşeli birçok içecek ve gıda ürününün alış ve satışını durdurmuş bulunuyoruz.” dedi.