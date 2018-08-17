Bozova’dan Acı Haber, 2 Kardeş Boğuldu!

2 Kardeş Kısa Sürede Gözden Kayboldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, tarım arazisinde çalıştıkları sırada Dsi’ye ait sulama kanalına düşen 2 Suriyeli kız kardeş, boğularak hayatını kaybetti.Olay dün akşam saatlerinde, Bozova ilçesinin Arıkök mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kobani yaşayan ve Suriye’de ki savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen ve tarlalarda çalışan Hamo ve Hazne çiftinin Küçük kızı Kefa, kanaldan kovayla su almak istedi. Kefa suyu alırken ayağı takılıp, kanala düştü. Kardeşinin kanala düştüğünü gören Aycan İbrahim, kardeşini kurtarmak için kanala atladı.2 kız kardeş, kısa sürede gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine gelen su altı Polisleri, 2 kız kardeşin cansız bedenine yaklaşık 2 saat sonra ulaştı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.