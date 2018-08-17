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Bu haber 17 Ağustos 2018 00:40:04 Tarihinde eklenmiştir.

Bozova’dan Acı Haber, 2 Kardeş Boğuldu!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, tarım arazisinde çalıştıkları sırada Dsi’ye ait sulama kanalına düşen 2 Suriyeli kız kardeş, boğularak hayatını kaybetti.

Bozova’dan Acı Haber, 2 Kardeş Boğuldu!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, tarım arazisinde çalıştıkları sırada Dsi’ye ait sulama kanalına düşen 2 Suriyeli kız kardeş, boğularak hayatını kaybetti.

2 Kardeş Kısa Sürede Gözden Kayboldu

Olay dün akşam saatlerinde, Bozova ilçesinin Arıkök mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kobani yaşayan ve Suriye’de ki savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen ve tarlalarda çalışan Hamo ve Hazne çiftinin Küçük kızı Kefa, kanaldan kovayla su almak istedi. Kefa suyu alırken ayağı takılıp, kanala düştü. Kardeşinin kanala düştüğünü gören Aycan İbrahim, kardeşini kurtarmak için kanala atladı.2 kız kardeş, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen su altı Polisleri, 2 kız kardeşin cansız bedenine yaklaşık 2 saat sonra ulaştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Bozova’dan Acı Haber, 2 Kardeş Boğuldu!
Bozova’dan Acı Haber, 2 Kardeş Boğuldu!
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, tarım arazisinde çalıştıkları sırada Dsi’ye ait sulama kanalına düşen 2 Suriyeli kız kardeş, boğularak hayatını kaybetti.
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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