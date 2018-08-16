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Bu haber 16 Ağustos 2018 20:05:52 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Operasyon,501 Gözaltı ve 736.262 TL Ceza!

Eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi.

Urfa’da Operasyon,501 Gözaltı ve 736.262 TL Ceza!

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi. 

İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada;

   Ülkemizde yasal olarak kayıtlı olup misafir ettiğimiz ya da illegal olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların,

·   Çalıştığı yerler (mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgeleri, dilencilik yaptıkları cami önleri ya da cam silmek suretiyle trafiğin tehlikeye düşürüldüğü yerler vb.),

·     Sahip oldukları işletmeler,

·     Yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelere yönelik,

81 İlde Huzur Uygulaması

   Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıt dışı olarak ülkemizde bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için il göç idaresine teslim edilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve İl/İlçe Belediye Başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de içinde bulunduğu karma ekipler tarafından 10/08/2018 Cuma günü Yabancı Şahsılara Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

  228 Bin Kişi Kontrol Edildi

  Uygulamada 29.208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı, 1 hava aracı toplamda 6.376 karma ekip 5.395 uygulama noktasında görev aldı.

Aranan 351 Kişi Yakalandı

·     228 bin 208 şahıs kontrol edildi; 2 yağma/gasp, 14 yaralama, 11 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 2 çocuk istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak,1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 2’si çocuk olmak üzere 10 (5’i yabancı uyruklu) kayıp şahıs ve 295 diğer suçlardan olmak üzere toplam 351 (5’i yabancı uyruklu) aranan şahıs yakalandı.


 ·        9’u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı.

 ·        10 bin 162 umuma açık işyeri kontrol edildi, 35 işyeri kapatıldı.

 ·      66 bin 117 adet araç kontrol edildi, 38 adet aranan araç yakalandı, 736.262 TL adli-idari para cezası kesilerek, 256 araç trafikten men edildi.

 ·       565 şahsa idari işlem yapıldı. 223 yabancı uyruklu şahıs, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        ·        2 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 54 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 5 adet kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar,5.259 paket kaçak sigara ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Asayiş
Urfa’da Operasyon,501 Gözaltı ve 736.262 TL Ceza!
Urfa’da Operasyon,501 Gözaltı ve 736.262 TL Ceza!
Eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi.
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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