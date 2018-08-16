Urfa’da Operasyon,501 Gözaltı ve 736.262 TL Ceza!

81 İlde Huzur Uygulaması

228 Bin Kişi Kontrol Edildi

Aranan 351 Kişi Yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi.İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada;