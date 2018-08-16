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Bu haber 16 Ağustos 2018 19:45:25 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Dikkat, Son Gün 27 Ağustos!

Genel sağlık sigortaları yapılandırmadan yıl sonuna kadar faydalanabilecek.Maddi durumu kötüyse, tespit edilmesi için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidilmesi gerekiyor.

Urfalılar Dikkat, Son Gün 27 Ağustos!

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, '7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' kanunu çerçevesinde tanınan sürenin 27 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.İşte SGK'dan yapılan yazılı açıklama;

''Yapılandırmada son günlere yaklaşıyoruz.  Daha önce iş kazası yada meslek hastalığı gibi kurumumuz ile arasında hukuki anlaşmazlıklar olanlar da yapılandırmaya dahil. Daha önce de birçok kez yapılandırma kanunu çıktı. Bunlar içerisinde farklı alacaklar yapılandırıldı. Yersiz aylık aldığı anlaşılan kişilerin de yapılandırmaya yönelik borçlarını taksitlendirmesi, peşin ödemesi mümkün. 

7143, kanun itibariyle en fazla sigortalımızı, işverenimizi kapsayan bir yapılandırmadır. Niteliği, kapsamı itibariyle çok daha geniş kesime hitap eden bir kanun. Bu yüzden diğer kanunlardan farklı olarak özelliklerini avantajlarını ortaya koyalım diye bu çalışmayı paylaşmak istiyoruz.

Genel sağlık sigortaları yapılandırmadan yıl sonuna kadar faydalanabilecek. Kişilerin maddi durumu kötüyse, tespit edilmesi için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidilmesi gerekiyor.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI 


Yapılandırma kapsamına giren dosyalar için haciz söz konusu değildir. İşverenlerin ticari işlemlerini rahatlatarak, 'Borcu yoktur yazısı'yla faaliyetlerini devam ettirme imkanı sağlıyor.. Bağ-Kur sigortalılarımız borçlarından dolayı sağlıktan yararlanamıyorlardı.  

Şanlıurfa'da yapılmayan metotlar denedik. 5 bin dört yüz, işverenimize davet mektubu göndererek, bilgilendirmede bulunduk.  Muhtarlar, esnaflar, ticaret odaları ile işbirliği içerisinde 38 bin sigortalı ve işverenimize oda üyelerimize mail yollayarak bilgilendirme yaptık. 158 bin cep telefonuna mesaj yolladık. 2 binden fazla işverenimize telefonla ulaştık. Broşürlerimizi mobil araçlarımızla şehrimizin birçok noktasında vatandaşlarımızla buluştuk. Sanayi bölgesine, işletmelerin çok olduğu yerlere giderek bilgilendirme yaptık. Bin adet yapılandırmayla ilgili afişlerimizi ilan ettik. Birçok sivil toplum kuruluşumuza bizzat ziyaret ederek bilgilendirmede bulunduk. Belediye anons sisteminden yapılandırmayla ilgili anonslar yaptırdık. 

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN


27 Ağustos yapılandırmanın son günüdür. Bayram tatilinin araya girmesiyle bu süre oldukça daralacak, bayram dönüşü son gün olacaktır. Vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden ve son günü beklemeden borçlarını yapılandırmaları menfaatleri icabı olacaktır.''
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Ekonomi
Urfalılar Dikkat, Son Gün 27 Ağustos!
Urfalılar Dikkat, Son Gün 27 Ağustos!
Genel sağlık sigortaları yapılandırmadan yıl sonuna kadar faydalanabilecek.Maddi durumu kötüyse, tespit edilmesi için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidilmesi gerekiyor.
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