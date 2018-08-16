Urfalılar Dikkat, Son Gün 27 Ağustos!

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, '7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' kanunu çerçevesinde tanınan sürenin 27 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.İşte SGK'dan yapılan yazılı açıklama;