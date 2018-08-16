Hilvan Belediyesi Hizmette Sınır Tanımıyor

80 Öğrenci eğitim görüyor

Hilvan Belediyesi Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi meslek edindirme projeleri kapsamında kurs vermeye devam ediyor.Hilvan Belediyesinin Meslek edindirme projeleri kapsamında 80 öğrencinin eğitim gördüğü Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezinde biçki dikiş,el sanatları,kuaförlük ve muhasebe sınıfları bulunuyor.Bu sınıflarda yaş sınırı olmadığı için her yaş grubundan katılım olabiliyor.Kadınlara birçok alanda eğitim veren Hilvan Belediyesi Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezinde hafta içi her gün sabah ve öğlen grubu olmak üzere bireysel tercihlerine göre meslek edinmeye yönelik eğitim gören kursiyerler el becerileri ile ürettikleri ile meslek sahibi oldukları gibi ekonomik kazanç da elde etmiş oluyor.Kursla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi Müdürü kurumumuza gelen hiçbir kadını geri çevirmiyoruz meslek edinmeye yönelik kuaförlük, el sanatları,biçki dikiş ve muhasebe sınıfları dışında bayanlara yönelik sağlık eğitimi de vermekteyiz Hilvan ilçe merkezinde olduğu gibi Kırsal Mahallelerde de kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla bir araya gelip sorun ve isteklerini dinledikten sonra imkanlar doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bize bu imkanları sunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a çok teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.