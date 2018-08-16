Haliliye Voleybol Takımında Sezon Öncesi Hazırlıklar Devam Ediyor

Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Türkiye Voleybol 1. Liginin gözde takımlarından Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Efeler Ligine yükselme parolası ile sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.Türkiye Voleybol 1. Liginin iddialı ekiplerinden Haliliye Belediye Spor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör olarak Akif Gürgen’i renklerine bağlayan Haliliye, Akif Gürgen eşliğinde sezon öncesi hazlıklarına devam ediyor. Düz koşu ile başlayan idmanda kondisyon, güç yükleme ve taktik çalışmaları yapıldı.Türkiye Voleybol 1. Liginin ilk hafta mücadelesinde İskenderun ekibi Payas Belediyespor ile karşılaşacak olan Haliliye lige galibiyetle başlamak istiyor. Haliliye Belediyespor; pasörde Burak Köse, ortada Berk Yılmaz, köşede Berke Tan ve liberoda Tuncay Hızar ile sözleşme imzaladı. Haliliye ekibi, masör olarak da Bekir Özgünül ile anlaşma sağladı.