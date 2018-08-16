Şanlıurfa’daki Stk Temsilcilerinden Dolar Tepkisi

’’Rabia Katliamı’’

Coşkun: "Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manipülatif saldırılarına karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz" dedi.STK Temsilciler adına konuan İbrtahim Coşkun: "Modern tarihin en büyük katliamlarından biri, 14 Agustos 2013 te Mısır’da yaşandı.Darbeci Cuntacı Sisi yönetimi darbeye karşı direnen, halk iradesine sahip çıkan 6 binden fazla sivili katletti, onbinlerce sivil tutukladı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.Son zamanlarda ekonomimize karşı yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği “grand stratejinin” daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıların, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devamı olduğunu biliyoruz.Mesele, rahip Brunson değildir, batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hâlâ Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına “ver Brunson’u, krizden kurtul” kolaycılığı, 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyal güçlerin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir.Hepimiz biliyoruz ki Amerika aslında Rahip Brunsonu istemiyor Ne istiyor biliyor musunuz?Bu hakikati göremeyenlerin, geçen yüzyıl askeri ve siyasi darbelerle ülkemize yerleşen vesayetin dilinden kurtulamayanların, Amerikan hegemonyasının/emperyalizminin temel aygıtlarından biri olan ve “küresel rezerv para” olarak deklare edilen doları tek hakikat olarak görmeleri de kaçınılmazdır. Onun içindir ki, vesayet döneminde oluşan ezberle konuşanların milletimizin hilafına kurdukları cümleler bizim için felaket tellallığı mesabesindedir.Bütün bunlardan hareketle, emperyalizmin yaşadığı krizin oluşturacağı muhtemel yıkıntılardan kurtulmanın ve son yıllarda bütün olumsuzluklara, bütün saldırılara rağmen adım adım hayata geçirdiğimiz güçlü ve büyük Türkiye idealinin tam anlamıyla tecellisinin sağlanmasının tek yolu, toplumsal dayanışmamızı koruyarak devlet ve millet birlikteliğini güçlendirmektir.Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manipülatif saldırılarına karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz.Yaşasın bağımsızlık, yaşasın millî ekonomi, var olsun güçlü ve büyük Türkiye…" dedi.