Hilvan'da Yol Yıkama Ve Temizleme Çalışması

Hedef Tertemiz Bir Hilvan

Hilvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri cadde ve sokaklarda yol yıkama ve temizleme çalışması başlattıBelediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünce yıkanan cadde ve sokaklar biriken toz ve çamurdan arındırılmış oluyor. Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda hareket edebilmesi için ilçenin bütün yol ve sokaklarında sabahın erken saatlerinde yıkama ve temizleme çalışması başlatan ekipler dikey yerleşim yerleri, yol ve kaldırım kenarlarında biriken çevreye rahatsız edici koku salan çöp ve atıklardan arındırarak çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Hilvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan yol yıkama ve temizleme çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada ekiplerimizin başlattığı yol yıkama ve temizleme çalışmaları ile ilçemiz daha temiz bir görünüme kavuştu. Halkın sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranan ekiplerimiz çevrede biriken çöp atıkları nedeniyle oluşacak hastalıklarında önüne geçmiş oluyor .Halkımızın memnuniyeti bizim için çok önemli çalışmalarımız program dahilinde devam edecek yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum hedefimiz tertemiz bir Hilvan dedi.