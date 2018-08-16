Hazırlık Maçında Dostluk Kazandı

Şanlıurfasporumuz Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Kamp çalışmalarına Bolu'da devam eden sarı yeşilli ekip kamp boyunca oynadığı altıncı hazırlık maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile golsüz berabere kaldı.
Kılıç, Performanstan Memnun
Futbolcuların tamamına görev veren Teknik Direktör Kemal Kılıç öğrencilerinini performansından memnun kaldığı gözlendi.
Sarı Yeşilli ekip 18 Ağustos Cumartesi günü Sakaryaspor ile son hazırlık maçında karşılaştıktan sonra 19 Ağustos Pazar günü kampı bitirecek.
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