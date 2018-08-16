Urfa’da Feci Olay, Üstüne Döküldü!

Üzerine kaynar süt döküldü

Şanlıurfa’da yaşanan feci olayda, 11 yaşındaki küçük c.a 2. Dereceden yaralandı. Hastaneye Kaldırılan yaralı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre,evde oyun oynayan 11 yaşındaki küçük c.a,mayalanmak üzere ocakta bulunan süt dolu tencerenin üstüne düşmesi sonucu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri,ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu hastaneye kaldırıldı.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan C.A.’nın vücudunda, 2.dereceden yanık olduğu öğrenildi.Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.