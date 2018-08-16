Adıyaman’da Sıcak Çatışma, Şehit ve Yaralılar Var

Dost Ateşi İle Şehit Oldular

Kaza İle 3 Askerimiz Şehit Olmuştur



Adıyaman'a bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi gördüğünü düşünerek sivil araca ateş açtı. Ateş açılan sivil araçta bulunanların terörist değil de jandarma olduğu ve içindeki 3 askerin şehit düştüğü bilgisi edinildi.2 gün önce mermer ocağını basıp ateşe veren PKK'lılar için başlatılan operasyonun ilk bilgilerinde, Mehmetçiklerin PKK ile girilen sıcak temasta şehit düştüğü belirtiliyordu. Ancak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada “3 askerimiz dost ateşi ile yanlışlıkla şehit düştü. 1 Mehmetçik ise EYP saldırısı ile şehit oldu.” bilgisi verildi.Konu ile ilgili Valilikten açıklama geldi;“Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren 'eyp' infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.”