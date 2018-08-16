Oktay Aktürk, Bu Ülke Dolarla Kurulmadı Ki Dolarla Batsın

İktisat Tarihimiz Onlarca Krizle Doludur

Az Yersin, Az İçersin, Tatile Gitmezsin

Zamanında Niye Aldın Da Şimdi Bozuyorsun

Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bil. Ens. Genel İktisat Anabilim Dalında doktorasını yapmış olan Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aktürk, son günlerde Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendiren açıklamaları mesleki bilgilerini ekleyerek sundu.Aktürk, açıklamalarında, vatandaşların doların yükselişine verdiği anlamsız tepkileri dile getirerek ekonomik anlamda neler yapılması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini ifade etti.İşte Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aktürk’ün o açıklamalarından başlıklar;“Şu döviz kurundaki oynaklığı devletin varlık meselesi yapanların ruhsal zayıflığına ayar olduğumu demesem olmaz. Yahu hepsi hepsi bir ekonomik kriz. İktisat tarihimiz onlarca krizle doludur. Şüphesiz krizler can sıkıcıdır ama ya nedir bu "dolarla kurulmadı ki dolarla batsın" teranesi. Ona ne şüphe... Yani şu hastayı teselli edeceğim diye öldüğünü hissettiren düşüncesizlere benzemeyelim yahu!”“Doğrudur, siyasi çekişmeler var olan birtakım ekonomik sorunları daha da ağırlaştırmaktadır ve ülkemizin ekonomik anlamda sorunları beli bir takım faktörler etrafında dönmektir. Bunların dün de bugün de yarın da bir mesele olacağını görmek gerek. Yoksa öldük, bittik, devlet yıkılmaz gibi laflar lüzumsuz laflar. Bir ekonomik kriz ekonomik anlamda keyfini bozar, o kadar. Az yersin az içersin, tatile gitmezsin. Kıyamet kopmaz.”“Benim İktisat derslerinde öğrencilerime anlattığım bir örnek vardır; kutup aylarının avlanması yöntemi. Bunu, bir ülke vatandaşlarının varlıklarının reel değerini korumak için döviz almasının aslında uzun vadede o milleti fakirleştirdiğini ortaya koymak için anlatırım yıllardır. O örneği müsait bir zamanda yazarım. Ama demesem olmaz, o doları bozan be hey kardeşim, zamanında niye aldın da şimdi bozuyorsun! Alma ki zamanında sen de dolar alarak paranın değersizleşmesine yahut doların yükselmesine sebep oldun!”