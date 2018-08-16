Her şey Saniyeler İçinde Gerçekleşti, Karısının Ruhu Bile Duymadı

Yanındaki Eşi Durumu Fark Etmedi

En Azından Ehliyetimi ve Kimliğimi Versin

Ailesiyle beraber Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen gurbetçi vatandaş, eğlenmek için Antalya’nın Manavgat İlçesinde bulunan lunaparka gitti. Lunaparkta bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşüren gurbetçi vatandaş, durumu sonradan fark edip lunapark güvenliğine bildirdi.Güvenlik kameralarını izleyen vatandaş, cüzdanının başka bir adam tarafından çarpışan arabanın içinden alıp cebine attığını gördü. Kendisinden sonra çarpışan arabaya binip gördüğü cüzdanı alan şahsın yanında bulunan eşi durumu fark etmedi bile. Kameralara saniye saniye kaydedilen olayda cüzdanı alan şahıs, cüzdanı önce ayaklarının arasına koyup daha sonra da cebine koydu. Cüzdanı alan kişinin olaydan kısa sürede lunaparktan ayrıldığı görüntülendi.Güvenlik kayıtlarıyla beraber Manavgat Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan gurbetçi vatandaş, kısa bir süre sonra Almanya’ya döneceğini ve cüzdanı alan kişiye bir an önce ulaşması gerektiğini ifade ederek olayı basına bildirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan vatandaş, “Cüzdanımın içinde bir miktar para vardı. Cüzdanımı alan kişiye sesleniyorum Pazar günü Almanya’ya döneceğim en azından kimliğimi ve ehliyetimi geri versin” çağrısında bulundu.