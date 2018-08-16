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Bu haber 16 Ağustos 2018 11:53:50 Tarihinde eklenmiştir.

Hrü Tıp’ta Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Güvenlik Birimi tarafından Harran Tıp’ta görev yapan güvenlik görevlilerine Beyaz Kod, Mavi Kod ve Pembe Kod Uygulamaları ve İletişim konularında eğitimler verildi.

Hrü Tıp’ta Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Harran Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Birimi tarafından Harran Tıp’ta görev yapan güvenlik görevlilerine Beyaz Kod, Mavi Kod ve Pembe Kod Uygulamaları ve İletişim konularında eğitimler verildi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi seminer salonunda düzenlenen eğitim programı kapsamında; Psikolog Remzi Bayram; Kişiler Arası İletişim,  Öfke Kontrolü, Kriz Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma, Eğitim Hemşiresi Filiz Solmaz; Acil durum kodları Beyaz Kod, Mavi Kod ve Pembe Kod uygulamaları, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış; Hasta hakları, Hasta karşılama ve görev yapan personellerin sorun ve talepleri, Güvenlik Sorumlusu Bayram Dikmir; görev yapan personellerin sorun ve talepleri ile görev yerlerinde uyması gereken kurallar ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konularında bilgilendirmede bulundular.

Hastalar, En Yakışır Şekilde Karşılanacak

Üniversiteye gelen hastaları ilk karşılayanların güvenlik görevlileri olduğunu söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, hastaneye gelen hastaları hastanemize en yakışır şekilde karşılayarak, yönlendirmeleri konusunda güvenlik personeline eğitim verdiklerini belirterek; "Hastanemizde, kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak için eğitimin önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Gün boyu devam eden eğitim programına Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan  güvenlik görevlileri ile hastane yöneticileri katıldı.

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