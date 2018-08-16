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Bu haber 16 Ağustos 2018 11:49:44 Tarihinde eklenmiştir.

HRÜ’den ABD'nin O Kararına Tepki

Harran Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ramazan Taşaltın tarafından ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik ambırga yazılı basın açıklaması ile kınandı.

HRÜ’den ABD'nin O Kararına Tepki

Papaz Bahane, Amaç Diz Çöktürmek

"Yüzlerce vatandaşımızın şehit edilmesine sebep olan darbeci FETÖ mensuplarıyla ilgili hiçbir adım atmayan ABD’nin, bir papazı bahane gösterip Türkiye’ye ambargo uygulamasını ülkemiz ve tüm dünya esefle izlemektedir.

ABD Senatosu’nun Türkiye’ye savaş uçağı, hava savunma sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısına müdahale, ekonomik yaptırımlar ve helikopter satışını yasaklayan tasarıyı onaylanmasıyla, Türkiye- ABD ilişkilerinin yeni bir boyut kazandığı açıktır. Bu doğrultuda ABD’nin başlatmış olduğu manipülatif döviz oyunları tüm Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.  

 Türkiye'nin milli ve yerli politikalar uygulamasını istemeyen karanlık güç odakları, ABD ile birlikte ellerindeki tüm imkânları seferber ederek, Türkiye ekonomisine saldırmakta ve hain emellerini Türkiye’ye dayatmaktadırlar. Bu ekonomik saldırının amacı, ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirmek,  Türkiye’yi finanstan siyasete kadar tüm alanlarda teslim alarak, devletimize ve milletimize diz çöktürmektir. ABD’nin yaptırım adı altında ekonomik saldırısı ile karşı karşıya olduğumuz gerçeği, yalnızca iç kamuoyunda değil artık uluslararası alanda da kabul gören bir durumdur.

 Üretim olmadan bağımlılık sorunu çözülemeyecektir

 
 Harran Üniversitesi akademisyen ve çalışanları olarak bir kez daha anladık ki, milli ve yerli üretim olmadan bağımlılık sorunu çözülemeyecektir. ABD, Türkiye’nin milli duruşu karşısında ekonomik yaptırımlarla Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışmakta ve istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye’yi tekrar bağımlı hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu saldırıya karşı verilecek en etkili taarruz silahı, milli hamlelerle milli üretimi bir an evvel hayata geçirmektir.  Dünyanın efendisi rolüne bürünmüş ABD’nin başlatmış olduğu bu alçak saldırıya karşı, üniversite çalışanları olarak bugünden sonra bilimsel çalışmalarımızı daha da millileştireceğimizi, milli projelerimizin sayısını arttıracağımızı, dışa bağımlı olduğumuz tüm ürünleri millileştirme üzerine çalışacağımızı ve yerli üretimi destekleyeceğimizi belirtmek isteriz.

ABD, bu hukuksuz karardan sonra şunu anlamalıdır ki, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki Türkiye’nin gücü ve otoritesi yerinde ve her türlü saldırıyı misliyle püskürtecek güçtedir.

Harran Üniversitesi akademisyen ve çalışanları olarak ABD Başkanı Trump ve ekibinin hukuksuz bir şekilde, ülkemizin bekasına yönelik almış olduğu bu kararlar karşısında, ABD yönetimini şiddetle kınıyor bu hukuksuz ambargo kararından bir an evvel vazgeçmesini ümit ediyoruz."

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