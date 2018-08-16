O Belediye Başkanı 2 Maaşını hazineye Bağışladı, Urfa Belediye Başkanları Bağışlayacak Mı?

Dimdik Devletimizin Yanındayız

Şanlıurfa Destek Verecek Mi?

Ülke ekonomisine balta saplayan oyunlardan sonra siyasiler de devlete destek olmaya başladı. MHP Milletvekilleri 1 maaş devlete kampanyası başlatarak maaşlarını devlete hazineye hibe etti.MHP’nin başlattığı bu kampanyaya Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç da katıldı. Kılıç, 1 maaş devlete verme kampanyasına 2 maaşını vererek destek oldu.Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, "MHP'nin Balıkesir'de milletvekili yok ama, biz burada partimizi temsil ediyoruz. Ülkemizin zor zamanlar içinde geçtiği bir ekonomik savaşın içindeyiz. MHP milletvekillerinin almış olduğu 1 maaş hazineye bağışlama kararına bende 2 maaşımı hazineye bağışlama kararı aldım. 15 Temmuz'da hain kalkışma hareketinde yapamadıkları şimdi ekonomik olarak ülkeme saldırarak yapmaya çalışıyorlar. Biz nasıl 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına direndiysek, şimdide dimdik devletimizin yanındayız. Ülkücü camia olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Nene Hatunların, Eren Bülbüllerin bize bıraktığı emaneti canımız pahasına koruyacağız" şeklinde konuştu.MHP Milletvekillerinin başlattığı bu kampanyaya Türkiye’nin birçok belediyesinden destekler çığ gibi gelmeye başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanları, Türkiye’ye destek olmak için maaşlarını devlet hazinesine bağışlayıp bağışlamayacakları da Urfa’da merak konuş haline geldi.