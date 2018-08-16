Erdoğan'dan Destek Bekliyor, F-35 Savaş Uçağını Türkiye'de Yapacak

Katar’ın Hamlesi Doları Düşürdü

Cumhurbaşkanım Destek Verin

Türkiye’nin ABD ile yaşadığı krize vatandaşlardan çözüm önerisi gelemeye başladı. Doların yükselmesi ile beraber yaptırımlarına ara vermeden devam eden ABD’yi boykot eden vatandaşlar, ABD üretimi malları almama kararı aldı.Son olarak Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması üzerine dolar fiyatları ani düşüş yaşadı.Tüm bu çözümlerin yanında Türkiye için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildiren bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.Twitter hesabından Erdoğan’a seslenen vatandaş, ABD’nin f – 35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini durdurması üzerine şunları dile getirdi,“Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size f – 35 uçaklarının aynısını esnaf arkadaşlarla Antalya sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun” dedi.