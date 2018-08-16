Erdoğan'dan Destek Bekliyor, F-35 Savaş Uçağını Türkiye'de Yapacak

Katar’ın Hamlesi Doları DüşürdüSon olarak Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması üzerine dolar fiyatları ani düşüş yaşadı.
Tüm bu çözümlerin yanında Türkiye için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildiren bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.
Cumhurbaşkanım Destek VerinTwitter hesabından Erdoğan’a seslenen vatandaş, ABD’nin f – 35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini durdurması üzerine şunları dile getirdi,
“Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size f – 35 uçaklarının aynısını esnaf arkadaşlarla Antalya sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun” dedi.
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