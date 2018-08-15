Urfa'da Çay Fiyatları İkiye katlandı

Çaya Zam Geldi

Eski Fiyattan Alıp Kar Etmek İstediler

Fiyatları Düşürmüyorlar

Türkiye’nin cebelleştiği ekonomik sorunlar bazı fırsatçılara gün doğurdu. Bazı esnafın ellerinde bulunan ve doların yükselmeden önceki fiyatıyla satın aldıkları mallar, doların yükselmesi ile beraber iki katına çıkarıldı.Doların yükselmesini fırsat bilen bazı esnaflar, çayın 40-45 TL’den 80 Tl2ye çıkardı. Durumu gören vatandaşlar çayın fiyatının neden iki katına çıktığını sorduklarında, “Dolar yükseldi çay fiyatları da yükseldi” cevabını aldı.Çayın kilogram fiyatını 22ye katlayan esnaflar, eski fiyattan aldıkları çayı 80 TL’ye satmaya çalışarak %100 kar elde etmek istediler. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak vatandaşı zor durumda bırakan esnaflar sert tepkiye maruz kaldı. “Bunun adı vatan hainliğidir.” diyen vatandaşlar, “İnsanlar zaten zor durumda bir de böyle uyanıklık yapmak isteyen esnaflar çıkmaya başladı. Sonumuz hayır olsun” yorumunda bulundular.Çay fiyatlarının yükselişini Doların yükselişine bağlayarak fırsatçılık yapan esnafları eleştiren vatandaş, “Bazı ürünlerde zaman zaman fiyat düşüşleri yaşanıyor ama bu düşüşler bizlere yansımıyor. Örneğin son zamanlarda fıstık fiyatları oldukça geriledi. Ama kimse baklavada indirim yapmadı.” dedi.