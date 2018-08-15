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Bu haber 15 Ağustos 2018 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Engeli Engel Olmadı, Milli Sporcumuz Ülkeye Altın Madalya İle Dönecek

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, altın madalya kazandı.

Engeli Engel Olmadı, Milli Sporcumuz Ülkeye Altın Madalya İle Dönecek

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, altın madalya kazandı.
 

Ülkeye Altın Madalya İle Dönecek

Sümeyye Boyacı, kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride yarışan  İspanya'dan Teresa Perales 45.68'lik süresiyle gümüş, İtalya'dan Monica Boggioni ise 46.54 ile bronz madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı Kimdir?


Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okula aldı ve yine aynı okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4.5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı ve birçok başarıya imza attı. Alexander Pushkin’in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı resim dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Rusya ziyareti sırasında sunuldu. 2009 ise sulu boya eserleri Moskova’da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı.


2008 yılında yüzmeye başlayan Sümeyye’nin koçluğunu, 2012 yılından beri Mehmet Bayrak yapıyor. 2016’da Berlin’deki 30. Uluslararası Alman Şampiyonasında yarışan Sümeyye, 2016’da katıldığı Rio de Janeiro, Brazilya’da gerçekleşen Yaz Paralimpik Olimpiyatları’ndan ödülsüz döndü. İtalya Liguria’da düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları’na katıldı ve 50 m Backstroke S1-5 etkinliğinde bronz madalya kazandı.



26-28 Nisan’da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleşen şampiyonada sırt üstü yarışlarda 45,92’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye, 50 metre kelebek stilinde de 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


 
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Engeli Engel Olmadı, Milli Sporcumuz Ülkeye Altın Madalya İle Dönecek
Engeli Engel Olmadı, Milli Sporcumuz Ülkeye Altın Madalya İle Dönecek
İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, altın madalya kazandı.
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