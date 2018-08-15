Cani Baba İki Çocuğunu Tavana Astı, Sebebi ise Şok Yarattı

Acımasız Baba Tutuklandı

Korkudan Müdahale Edemediler

Hindistan’da yaşanan olayda bir baba, altını kirleten oğlunu acımasızca dövdü. Chain Singh isimli adamın iki oğlunu tavana asarak dayak attığı anlar bilinmeyen biri tarafından kameraya alındı.33 yaşındaki canavar babanın çamurda oynayarak üstünü kirleten ve altına tuvaletini yapan oğluna verdiği cezanın görüntüleri Hindistan'da büyük yankı uyandırdı.Rajasthan'ın Phukiyathar köyünde yaşayan cani baba, iki çocuğunu göğüslerine bağlı bir halat ile tavana asarak acımasızca dövdü. Videonun Hindistan’da büyük tepki uyandırmasından sonra devreye giren Polisler cani adamamı tutukladı. Polis merkezine götürülen cani baba çocuğa işkence etmekten yargılanacak.Çocukların her yerinde yara izlerine rastlanırken, çocukların annesi ve kardeşleri evde olmalarına rağmen babalarından korktukları için olaya müdahale edemedikleri ifade etti.