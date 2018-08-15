Dolar Hızla Düşüyor, Türkiye'nin Aldığı Önlemler İşe Yaradı, Dolar Kaç TL oldu?

Dolar Kaç TL Oldu?

Altın Fiyatları Da Düştü

ABD ile yaşanan gerginlikler den sonra Türkiye'nin ekonomisine balta saplamak isteyen Amerika dolar fiyatlarını hızla artırmıştı. Bunun üzerine Amerika'nın yaptırımına boyun eğmeyen Türkiye aldığı önlemler sonucunda dolar fiyatlarının düşmesini sağladı.5,9223 ile gün içi en düşük seviyesini göre kur, şu sıralar 6.03 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakilarda euro/TL ise 6.84 seviyesinde.Düşüş altın cephesinde de yaşanıyor. Altının gramı şu an yüzde 5,42 değer kaybıyla 230 liraya kadar gerilemiş durumda.