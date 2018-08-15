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Bu haber 15 Ağustos 2018 10:58:20 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Çiftçiler Dertli, Destek Bekliyorlar

Yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir gibi ürünlerimiz etkilendi.

Urfalı Çiftçiler Dertli, Destek Bekliyorlar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejiminin de değiştiğini bildirerek, “artık daha fazla düzensiz yağış yaşanıyor, çiftçi olarak daha fazla zarar görüyoruz” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, doğal afetlerin Ocak ayından bu yana çiftçinin peşini bırakmadığını belirtti. Yağışların normalinde gerçekleşmesine rağmen düzensiz bir şekilde yağması nedeniyle afetler yaşandığını ifade eden Bayraktar, “Afetler, tarım ürünleri rekoltesi bakımından ülke genelini etkilememekle birlikte afetin yaşandığı ilçe veya köyde çiftçiye büyük zarar vermektedir” diye konuştu. 

Şemsi Bayraktar, 2017-2018 yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin 2017 yılı Ekim ayı itibariyle başladığını ve önümüzdeki Eylül ayında son bulacağını hatırlattı. İçinde bulunduğumuz tarımsal üretim sezonunda çok sayıda düzensiz yağış yaşandığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

“Bu üretim sezonunun başladığı Ekim ayından itibaren 10 aylık birikimli yağışlara bakıldığında, genel olarak yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 18 oranında artmıştır.

Ocak ayından bu yana, başta dolu olmak üzere, aşırı yağış, sel, don, fırtına afetleri ürünlere zarar vermiştir. Sezon başından itibaren değerlendirme yapıldığında, hububat üretimi için önem taşıyan Ekim-Kasım aylarında beklenen yağış gerçekleşmemiş, Ocak ayından itibaren yaşanan afetler çiftçinin peşini bırakmamıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mart-Nisan aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi kuraklığa neden olurken, Mayıs ayında yağışlar adeta toplu olarak yağmıştır.”

-“Afetler çiftçinin gelir kaybını artırıyor”-

Bayraktar, yağış rejiminde yaşanan değişikliğin küresel iklim değişikliğinin bir etkisi olduğunu ifade etti. Küresel iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, “Son yıllarda arka arkaya gerçekleşen afetler çiftçilerimizin gelir kayıplarını her geçen yıl daha fazla artırmaktadır. Bu süreç çok iyi gözlenmeli, tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir. Kısa vadede, afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesinin yanı sıra, zarar gören çiftçilere maddi destek de sağlanmalıdır” dedi.

-Zarar gören ürünler-

Bayraktar, Ocak-Temmuz ayları arasında doğal afetlerin yaşandığı iller ve zarar gören ürünleri şöyle sıraladı:

“Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Yozgat illerinin bazı ilçelerinde başta dolu olmak üzere, aşırı yağış, sel, fırtına, don afetleri ürünlere zarar vermiştir.

Yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir gibi ürünlerimiz etkilenmiştir. Bu ürünlerin yanı sıra domates, biber, fasulye, soğan, sarımsak gibi sebzelerde de zarar meydana gelmiştir. Özellikle Antalya İlinin bazı ilçelerinde belirli dönemlerde gerçekleşen afetler seralara ve seralarda bulunan ürünlere zarar vermiştir. Antalya Elmalı’da yaşanan afet, 500-600 dekar sera alanında yüzde 100’e varan oranlarda zarara yol açtı. Hayvan telefleri de oldu.”

-Temmuz’da yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 113’den fazla arttı-

Temmuz ayında mevsim normallerinin üzerinde yağış gerçekleştiğini belirten Bayraktar, Temmuz ayı yağış normalinin 16,4 mm olduğunu, geride bıraktığımız Temmuz ayında ise 19,2 mm yağış düştüğünü söyledi. Geçen yılın aynı döneminde 9,00 mm yağış gerçekleştiğini hatırlatan Bayraktar, “Temmuz ayı yağışlarında normale göre yüzde 17,1, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 113,3 artış görülmüştür” dedi

Meteoroloji verilerine göre, Temmuz ayı yağışlarında Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde artış gerçekleşirken, diğer bölgelerde azalma olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

“Normal yıllara göre Edirne'nin güney kesimleri hariç Trakya’nın tamamında, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Yalova ve Çorum çevrelerinde gerçekleşen yağışta yüzde 100’den fazla artış gözlenmiştir. Nevşehir, Mersin, Güney Ege Kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun Güneyi ve Mardin civarlarında ise yağışlar normallerine göre yüzde 75’ten fazla azalmıştır. Normale göre en fazla artış yüzde 100 ile Marmara Bölgesi görülürken, bu bölgeyi yüzde 91 ile Ege Bölgesi, yüzde 18 ile Karadeniz Bölgesi izlemektedir. Yağış azalmasında yüzde 31 ile Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi yüzde 21 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 19 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izlemektedir.”

-Bir aylık yağış bir günde düştü-

Temmuz ayında devam eden yağışların Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi’nde artış gösterdiğini söyleyen Bayraktar, “Son olarak 9 Ağustos 2018’de Ordu'nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde aşırı yağış sele dönüşerek afete neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ordu İli normal yıllarda Ağustos ayında ortalama 67,7 mm yağış alırken, 9 Ağustos 2018’de bir günde Çaybaşı ilçesinde 108,1 mm, İkizce ilçesinde 58,2, Ünye ilçesinde 55,2, Fatsa ilçesinde ise 51 mm yağış alındı. Ordu’nun afet yaşayan ilçelerinde bir ayda alınan yağış bir günde düştü” dedi. 

Gerçekleşen afetin ilçenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zarara neden olduğunu belirten Bayraktar, “Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan fındıklarda, bahçelerde çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında, fındık işçilerinin kaldıkları çadırlarda önemli zararlar meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yağışların yanı sıra meydana gelen yangınların da çiftçiyi zarara uğrattığına dikkati çeken Bayraktar, 13 Ağustos günü Çanakkale’nin Ezine İlçesine bağlı Geyikli Bölgesinde tarım arazileri ve ormanlık alanda yangın çıktığını, 130 dekar zeytinlik alanı, 274 dekar çam ve makilik orman alanı, 150 adet organik arı kovanı ve 80 adet boş kovanın yandığını belirtti.
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Ekonomi
Urfalı Çiftçiler Dertli, Destek Bekliyorlar
Urfalı Çiftçiler Dertli, Destek Bekliyorlar
Yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir gibi ürünlerimiz etkilendi.
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