Haliliye’deki Kurban Kesim Ve Satış Yerleri Belirlendi

Haliliye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kurban keseceği ve satış yapılacak alanları belirlediğini duyurdu.

Haliliye Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde yapılan duyuruda; ilçede belirlenen yerlerin dışında, satış ve kesim yapılamayacağı ifade edildi. Belirlenen kesim yerlerinde kurban kesim kancası bulundurulurken, atıkların konulması için ise poşetler ekipler tarafından dağıtılacak.

Kurban kesim ve satış yerlerinin hijyeni ve temizliği Temizlik İşleri Müdürlüğünce, kontrolleri de Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tarafından sağlanacak.

KURBAN KESİM YERLERİ;

İmam Bakır Mahallesi dubleks evler karşısı müsait boş alan Sırrın İlköğretim Okulu Kuzeydoğusunda bulanan boş alan (Cemevi bitişiği) Yeşildirek Mahallesi Perşembe Pazarı Yenişehir Vatan İlkokulu yanı, Cumartesi Pazarı İpekyol Mahallesi Davut Zeki Akpınar Lisesi arkası, Sağlık Ocağı karşısı müsait boş alan Sancaktar Mahallesi TOBB Fen Lisesi karşısı müsait boş alan Süleymaniye Mahallesi sabit Pazar yeri Bahçelievler Pazar yeri Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkı kuzeyi Pazartesi Pazarı Ertuğrul Gazi Mahallesi 338 Sokak Resulullah cami yanı, müsait boş olan Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi sonu Pazar yeri Devteşti Mahallesi Mehmet Güneş Çorbaevi karşısı halısaha yanı Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Pazar yeri Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı boş alan Tüm oto ve halı yıkama işyerleri

HALİLİYE İLÇE MERKEZİNDE BELİRLENEN KURBAN SATIŞ YERLERİ İSE ŞÖYLE;

Sırrın Ortaokulu, kuzeydoğusunda bulanan boş alan (Cemevi bitişiği) Karşıyaka Mahallesi Çevre Yolu girişindeki müsait boş alan Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı boş alan Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Pazar yeri Devteşti Mahallesi İMKB Okulu arkası boş alan Eski İtfaiye merkezi yeri

KURBAN KESİM ve SATIŞ YERLERİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kurban kesimi sırasında temizliğin sağlanması ve satış noktalarında hayvanların su ihtiyacının giderilmesi amacıyla da, belirlenen noktalara su tesisatı çekilmesiyle ilgili çalışmalar, Haliliye Belediyesi ekiplerince tamamlanarak, hazır hale getirildi.