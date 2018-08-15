Her Mahalleye Kırsal Konak Yapımı Devam Ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin her mahalleye kırsal konak sözü bir bir yerine getiriliyor. Aşağı Demirci mahallesinde yapımında sona gelinen kırsal konak çalışmalarını inceleyen Başkan Ekinci, üst tarafa yapılacak olan caminin

Her mahalleye kırsal konak

Eyyübiye Belediyesi’nin her mahalleye bir Kırsal Konak projesine yenileri ekleniyor. Eyyübiye Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Aşağı Demirci ve Gümüşkuyu mahallelerinde yapımına başlanılan kırsal konak çalışmalarında sona gelindi. Her iki mahallede devam eden çalışmaları Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla birlikte inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Aşağı Demirci mahallesinde kırsal konağın üst tarafındaki caminin de temelini attı. Vatandaşların mutlu ve hüzünlü günlerinde kullanabilecekleri sosyal alanlar olarak hayata geçirilen kırsal konaklar, bir bir hizmete sunuluyor. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan hizmeti vatandaşın ayağına götüren Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların da takdirini topluyor. Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar, mahallelerinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Başkan Ekinci’ye teşekkür ettiler.

Vatandaş-Belediye el ele

İnşaat halinde bulunan kırsal konakların çalışmalarını yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sorumlulara çalışmaların daha hız kazanması talimatını verdi. Vatandaş belediye işbirliğiyle merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Ekinci,” Kırsal mahallelerimizde kırsal konak yapımına Aşağı Demirci kırsal mahallemizde devam ediyoruz. Burada da vatandaş belediye iş birliği ile gördüğünüz gibi insanlarımızın üzüntülü ve mutlu günlerinde kullanabileceği bir konak yapılıyor. Onun üzerine de cami yapılacak. Dolayısıyla da bizim kırsal mahallemizdeki insanlarımızın bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Öncelikle mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. İmece usulü yapılıyor, kısmen belediyemiz kısmen kendileri olmak kaydıyla güzel bir çalışma oluyor. Bundan sonra yine aynı şekilde ihtiyacı olan kırsal mahallelerimizde oradaki vatandaşlarımızla karşılıklı bir dayanışma içinde ihtiyaçları gidermeye devam edeceğiz dedi.

Aşağı Demirci Mahalle Muhtarı Sinan Akbaş ise; “Allah başkanımızdan razı olsun. Bu taziye evini bizlere yaptı üstü de cami olacak. Çok mutlu olduk, kendisinin gelmesi de bizlere şeref verdi. Allah başkanımızdan razı olsun.” Şeklinde konuştu.