Vatandaşın Çözüm Önerisi Şaşırttı, Kayıtlar Durdurulsun

İphone Kayıtları Durdurulsun

Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Vatandaş Telefonları Kırıyor

Rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakılmamasından sonra Türkiye’ye uygulanan yaptırımlardan biri de doların yükselmesi olmuştu.Doların yükselmesi ile bir çok vatandaş dövizlerini bozdurup Türk Lirasına çevirerek ülkeye destek olurken bir çoğu da başka alternatifler üretmeye başladı.Türk Lirasının değer kaybetmesine yönelik yaptırımlardan sonra vatandaşlardan İphone marka telefonların kayıtlarının durdurulması talebi geldi.Maliye Bakanı Berat Albayrak’a çözümleri ileten vatandaşlar şunları ifade etti;“ABD'ye karşı en büyük yaptırımlardan biri de, yurt dışından vatandaşların getirdiği İphone marka telefonların kaydının durdurulmasıdır. Bunun yanında Samsung Telefonlar için kısa süreliğine pasaport şartı olmaksızın, kayıtlarının yaptırılması da hazineye büyük katkı sunacaktır.”Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların bu taleplerine ne cevap verir bilinmez fakat şimdiden bir çok vatandaş kullandıkları İphone marka cep telefonlarını ya kırarak ya da elden çıkararak tepkilerini göstermeye devam ediyor