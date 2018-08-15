Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, ziyaret programı kapsamında, Şanlıurfa Ağaç İşleri (Marangozlar ve Mobilyacılar) İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Kooperatif Başkanı Mehmet Karakeçi’nin organize ettiği istişare toplantısına, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'in yanı sıra ŞUTSO Meclis Üyeleri Kureyşi Çelik, Mehmet Kaz, GAP Hurdacılar ve Madenciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İsmail Önen, Şanlıurfa Oto Hurdacılar ve Tamirciler Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Özbek, Şanlıurfa Sac Metal ve Makina İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Tatlı, Şanlıurfa Matbaacılar Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Birgül ile kooperatif üyeleri katıldı.

Başkan Mehmet Karakeçi’nin kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdiği, üyelerinin sorun ve problemlerinin çözümü için destek istediği toplantıda, elektrik enerjisi, altyapı ve yol problemleri ile bürokratik işlemlerde yaşanan sıkıntılar gündeme geldi. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda kooperatif üyelerine destek olacaklarını, ifade etti. Başkan Peltek “Kooperatif Başkanımız Sayın Mehmet Karakeçi ve kooperatif üyelerimiz bizlere yaşanan sorunlarını iletti, çözümüne katkı sağlayabileceğimiz sorunları kaydettik. İnşallah bu sorunların giderilmesi için olanaklarımız ölçüsünde gayret göstereceğiz.” dedi.

Yaklaşık bir saat süren ve sohbet ortamında gerçekleşen istişare toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.