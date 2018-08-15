Şanlıurfaspor'da Tempo Arttı

Hazırlık maçları devam ediyor

Rakip Tepecikspor

Kamp 19 Ağustos'ta sona eriyor

Bolu'da kamp çalışmalarına devam eden sarı yeşilli ekipte antrenman temposu iyice artmaya başladı.19 Temmuz'dan bu yana Bolu Termal Otelde sezon başı hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfaspor günde çift idmanla sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.Bugün yapılan çift idmanda futbolcular sabah fizik kondisyona dayalı çalışmalar akşam ise çift kale maç yaparak günü tamamladı.Kamp çalışmalarına devam eden sarı yeşilliler bir yandanda hazırlık maçlarına devam ediyor.Bugüne kadar 5 hazırlık maçı yapan Şanlıurfaspor 2 maç daha yaparak kampı tamamlayacak.Şanlıurfaspor yarın saat 17:00'de 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Sarı Yeşilli ekip Bolu'da devam ettiği kamp çalışmalarına 19 Ağustos Pazar günü yapacağı son antrenman ile sona erdirecek.Sarı yeşilliler 2 günlük bayram izninin ardından 22 Ağustos Salı günü Şanlıurfaspor tesislerinde toplanacak ve lig maçı hazırlıklarını burada sürdürecek.