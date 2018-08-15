Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu

Öğlen Saatlerinde Uyuşturucu Taciri İki Grup Birbirleriyle Çatıştı. Eyyübiye İlçesinde Meydana Gelen Silahlı Çatışmada,1’i Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaralandı.Olay, Öğlen Saatlerinde Eyyübiye İlçesine Bağlı Şığ Maksut Mahallesinde Meydana Geldi. İddilara Göre, Önceden Aralarında Husumet Bulunan ve Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Grup, Cadde Üstünde Karşı Karşıya Geldi. Aralarında Çıkan Sözlü Tartışma, Kısa Sürede Büyüyerek Silahlı Çatışmaya Döndü. Mermilerin Havada Uçuştuğu Çatışmada, 1’i Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaralandı.Yaralılar, İhbar Üzerine Olay Yerine Çağrılan Ambulanslarla Hastaneye Kaldırılırken Polis, Çevrede Geniş Güvenlik Önlemi Aldı.Olay İle İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.