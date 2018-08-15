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Bu haber 15 Ağustos 2018 00:44:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu

Öğlen Saatlerinde Uyuşturucu Taciri İki Grup Birbirleriyle Çatıştı. Eyyübiye İlçesinde Meydana Gelen Silahlı Çatışmada,1’i Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaralandı.

Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu

Öğlen Saatlerinde Uyuşturucu Taciri İki Grup Birbirleriyle Çatıştı. Eyyübiye İlçesinde Meydana Gelen Silahlı Çatışmada,1’i Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaralandı.

Olay, Öğlen Saatlerinde Eyyübiye İlçesine Bağlı Şığ Maksut Mahallesinde Meydana Geldi. İddilara Göre, Önceden Aralarında Husumet Bulunan ve Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Grup, Cadde Üstünde Karşı Karşıya Geldi. Aralarında Çıkan Sözlü Tartışma, Kısa Sürede Büyüyerek Silahlı Çatışmaya Döndü. Mermilerin Havada Uçuştuğu Çatışmada, 1’i Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaralandı.

Yaralılar, İhbar Üzerine Olay Yerine Çağrılan Ambulanslarla Hastaneye Kaldırılırken Polis, Çevrede Geniş Güvenlik Önlemi Aldı.

Olay İle İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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