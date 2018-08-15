Göker’in Bu Çalışması Bozovalıları Sevindirdi

Büyükler Başımızın Tacıdır

Bozova Belediye Başkanı Zekeriya Göker yaptığı mahalle ziyaretleriyle vatandaşların kalbinde taht kurdu. Genç, yaşlı demeden vatandaşlarla vakit geçiren Göker, son olarak Alı Kına isimli vatandaşı ziyaret etti.Göker ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada,“Büyüklerimiz başımızın tacı. Talip olduğumuz onların duası. Ali Kına amcamızı ziyaret edip duasını istedik. Allah sağlık sıhhat huzur ihsan etsin.” dedi.