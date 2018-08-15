Başkan Demirkol, Halkla İç İçe Olmayı Sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Her an halkla iç içe olan Başkan Demirkol, Osman Gazi Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sohbet etti.

Her fırsatta halka bir araya gelerek, istek ve önerileri yerinde dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, Osman Gazi Mahallesini ziyaret etti. Behçet Arabi Caddesindeki esnafı, işyerlerinde ziyaret ederek, sohbet eden Başkan Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Esnafın taleplerini de dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi. İşyerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak “benim bir belediyem var” anlayışıyla hizmet ettiklerini vurguladı.

Esnafa “hayırlı işler” temennisini de ileten Başkan Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı.