Vali Erin Vatandaşlar Ve Muhtarları Kabul Etti

Makam kapılarını sürekli açık tutarak vatandaşların görüşme taleplerini randevusuz kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta boyunca yüzlerce vatandaşın sorununu dinliyor.Göreve başladığı günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Erin, resmi toplantı ve çalışma zamanının dışında kalan tüm vaktini vatandaşlarla bir araya gelmeye, sorunlarını istaşare ederek çözüm üretmeye devam ediyor.Gelen görüşme taleplerini yoğunluğa göre sırayla kabul eden Vali Erin, Suruç’tan gelen vatandaşlar, kanaat önderleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını makamında ağırlarken, bugün de Viranşehir ilçesinden gelen vatandaşları ve muhtarları kabul ederek sorunlarını istişare etti.Vali Erin’in vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiği görüşmelerde Vali Yardımcıları da vatandaşlarla bir araya geldi.