ABD, Türkiye’ye Uygulayacak Olan Yeni Yaptırımın Sinyalini Verdi

Türkiye’ye Yeni Yaptırımlar Mı Geliyor?

Trump Yüzde Yüz Kararlı

Trump Hayal Kırıklığına Uğradı

ABD’nin Türkiye’ye Uyguladığı Yaptırımlar

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirtti.Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türk Büyükelçi ile görüşmesi sırasında ABD'nin kesinlikle taviz vermeyeceğini de ileten Beyaz Saray görevlisi, Türkiye’ye yeni yaptırımların uygulanmasının söz konusu olduğunu da belirtti."Yönetim bu konuda son derece net duruyor" diyen Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Donald Trump, Rahip Brunson'ın eve getirilmesi konusunda yüzde yüz kararlı. Eğer önümüzdeki günlerde ya da bir hafta içerisinde herhangi bir ilerleme görmezsek, ilave yaptırımlar uygulamaya konabilir" diye konuştu.Açıklamalarına devam eden Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye’ye uygulanacak ilave önlemlerin ekonomik yaptırımlar şeklinde olacağını dile getirdi.Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı basın bilgilendirmesinde Rahip Brunson ile birlikte diğer ABD vatandaşları ve Amerikan diplomatik temsilcilik çalışanlarının hala serbest bırakılmamış olması karşısında Başkan Donald Trump'ın hayal kırıklığına uğradığını belirtti.Türkiye ve ABD’nin ilişkileri Rahip Brunson ve Suriye meselesinden dolayı gerilmişti. ABD, Rahip Brunson’un serbest bırakılmamasına karşın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar şu şekilde;-Trump, Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyuma getirilen gümrük vergisini iki katına çıkardı.-Trump yönetimi, olayda iki Türk bakanı sorumlu tutarak yaptırım uyguladı-Trump,sıra Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını durdurmuştu.