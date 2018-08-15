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Bu haber 15 Ağustos 2018 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Teknokent İki Yeni Projeyi İmzaladı

Şanlıurfa Teknokent’te, "Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi (ÜSİM)" ve "GAP Maker Atölyesi" projelerinin imzası atıldı.

Şanlıurfa Teknokent İki Yeni Projeyi İmzaladı

Teknokent için gecesini gündüzüne katan Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Kasım Yenigün, ÜSİM ve GAP Maker Atölyesi projelerinin imzalarını attığını duyurdu.
 

Projede Emeği Geçenler Unutulmadı

Kasım Yenigün yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Teknokent proje ekibine özel teşekkürlerini sunarak, şu açıklamalarda bulundu,

“Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. RamazanTaşaltın , Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Akkılıç ve KÜSİ İl temsilcisi Doç. Dr. Gencay Sarıışık ve Ajans il Koordinatörü Yunus Çolak'a katılımları için teşekkür ederim.
Teknokent proje ekibine özel teşekkürler...”
 

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