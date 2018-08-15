Şanlıurfa Teknokent İki Yeni Projeyi İmzaladı

Projede Emeği Geçenler Unutulmadı

Teknokent için gecesini gündüzüne katan Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Kasım Yenigün, ÜSİM ve GAP Maker Atölyesi projelerinin imzalarını attığını duyurdu.Kasım Yenigün yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Teknokent proje ekibine özel teşekkürlerini sunarak, şu açıklamalarda bulundu,“Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. RamazanTaşaltın , Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Akkılıç ve KÜSİ İl temsilcisi Doç. Dr. Gencay Sarıışık ve Ajans il Koordinatörü Yunus Çolak'a katılımları için teşekkür ederim.Teknokent proje ekibine özel teşekkürler...”