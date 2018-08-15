Urfa’da Belediye Otobüsü Şoförü Engelli Vatandaşa Bunu Da Yaptı

Belediye Otobüsü Engelli Vatandaşı Es Geçti

Engellilerin Seyahat Hakkına Engel Oldu

Otobüsün Plakası Alındı

Şanlıurfa’da Yeşildirek mahallesinde bulunan Ulubatlı Cami önünde belediye otobüsünün gelmesini bekleyen tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş hüsrana uğradı.Olay dün gece 21.30 sıralarında Yeşildirek Mahallesi Ulubatlı Cami önünde meydana geldi. Durağa yaklaşan belediye otobüsünü durdurmak için el kaldıran engelli vatandaşın eli havada kaldı. Engelli vatandaşı almadan yoluna devam eden Belediye otobüsüne çevredekiler tepki gösterdi.Engelli vatandaşın otobüse alınmadığını gören vatandaşlar, otobüsün plakasını alarak şikâyette bulunacaklarını ifade etti. Duruma şahit olan vatandaş, durumu sosyal medyada paylaşarak şikâyette bulundu.Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşı belediye otobüsünün almaması demek engelli vatandaşların seyahat hakkının elinden alınması demektir. Şanlıurfa’da gerçekleşen bu olayda otobüs şoförü engelli rampasını açmaya üşenmiş olmalı ki tekerlekli sandalyeye mahkûm olarak hayatını idame ettiren vatandaşı otobüse almadı.Engelli vatandaşı almayan belediye otobüsünün plakası 63 H 0143 olduğu kaydedildi. Olaya şahit olup yetkililere sesini duymak isteyen vatandaşlar, gerekenin yapılması ve engelli vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.