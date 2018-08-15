Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 15 Ağustos 2018 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Belediye Otobüsü Şoförü Engelli Vatandaşa Bunu Da Yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü engelli vatandaşı duraktan almadı. Engelli vatandaşların kullanımı için tasarlanmış belediye otobüslerine alınmayan engelli vatandaşlar, ulaşımı nasıl sağlayacak?

Urfa’da Belediye Otobüsü Şoförü Engelli Vatandaşa Bunu Da Yaptı

Şanlıurfa’da Yeşildirek mahallesinde bulunan Ulubatlı Cami önünde belediye otobüsünün gelmesini bekleyen tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş hüsrana uğradı.
 

Belediye Otobüsü Engelli Vatandaşı Es Geçti

Olay dün gece 21.30 sıralarında Yeşildirek Mahallesi Ulubatlı  Cami önünde meydana geldi. Durağa yaklaşan belediye otobüsünü durdurmak için el kaldıran engelli vatandaşın eli havada kaldı. Engelli vatandaşı almadan yoluna devam eden Belediye otobüsüne çevredekiler tepki gösterdi.
 
 
Engelli vatandaşın otobüse alınmadığını gören vatandaşlar, otobüsün plakasını alarak şikâyette bulunacaklarını ifade etti. Duruma şahit olan vatandaş, durumu sosyal medyada paylaşarak şikâyette bulundu.
 

Engellilerin Seyahat Hakkına Engel Oldu

Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşı belediye otobüsünün almaması demek engelli vatandaşların seyahat hakkının elinden alınması demektir. Şanlıurfa’da gerçekleşen bu olayda otobüs şoförü engelli rampasını açmaya üşenmiş olmalı ki tekerlekli sandalyeye mahkûm olarak hayatını idame ettiren vatandaşı otobüse almadı.
 

Otobüsün Plakası Alındı

Engelli vatandaşı almayan belediye otobüsünün plakası 63 H 0143 olduğu kaydedildi. Olaya şahit olup yetkililere sesini duymak isteyen vatandaşlar, gerekenin yapılması ve engelli vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa’da Belediye Otobüsü Şoförü Engelli Vatandaşa Bunu Da Yaptı
Urfa’da Belediye Otobüsü Şoförü Engelli Vatandaşa Bunu Da Yaptı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü engelli vatandaşı duraktan almadı. Engelli vatandaşların kullanımı için tasarlanmış belediye otobüslerine alınmayan engelli vatandaşlar, ulaşımı nasıl sağlayacak?
Urfalı öğrenciler Yardım Bekliyor
Urfalı öğrenciler Yardım Bekliyor
Urfalı Doktor, MS Hastalarının Umudu Oldu
Urfalı Doktor, MS Hastalarının Umudu Oldu
MS (Multipl Skleroz) hastalığına çare Urfalı doktor tarafından gerçekleştirildi. UÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, MS hastalarının umudu olan teknolojiyi geliştirerek, hastalara büyük umut oldu.
Urfa’da Silahlı Saldırı, 1 Ölü
Urfa’da Silahlı Saldırı, 1 Ölü
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde arkadaşlarıyla beraber duvar kenarında oturan Mehmet Emin Genç adlı kişiye silahla ateş açıldı.
Baydar Açıkladı, Son İki Gün... Bulunmazsa...
Baydar Açıkladı, Son İki Gün... Bulunmazsa...
Güneydoğu TV Futbol Vakti Programı yorumcusu Erkan Baydar Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçiyi Urfa spora sahip çıkmaya davet etti.
Amerika’dan Tonla Dolar Getirdi, Türkiye’de Bozduracak
Amerika’dan Tonla Dolar Getirdi, Türkiye’de Bozduracak
Amerika'dan gelerek Türkiye ekonomisine destek olmak için Dolar bozduracağını söyleyen kadının yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.
Urfaspor Maçı Yarıda Kaldı
Urfaspor Maçı Yarıda Kaldı
Urfaspor Bolu'da kamp çalışması programında dün 3.lig ekiplerinden Düzcespor ile hazırlık maçı yaptı.
Urfalılar Müjde! Şehrin Merkezinde Bulunan Tugay İçin Karar Verildi
Urfalılar Müjde! Şehrin Merkezinde Bulunan Tugay İçin Karar Verildi
Bugün gerçekleşen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı.
Urfa’da Vatandaşa Verilen Ekmek Şaşırttı
Urfa’da Vatandaşa Verilen Ekmek Şaşırttı
Urfalı vatandaşlar fırıncıların çıkardığı ekmekten şikâyetçi oldular. Ustalığın kalmadığını ifade eden vatandaşlar denetimlerin sıklaşması gerektiğini ifade etti.
Suruç Mezarlığında Su Kıtlığı Yaşanıyor
Suruç Mezarlığında Su Kıtlığı Yaşanıyor
Suruç’ta bulunan mezarlık alanında suyun olmaması vatandaşları sıkıntıya düşürüyor.
Bu Biberi Kızartırsan Yemek, Çiğ yersen Meyve Oluyor
Bu Biberi Kızartırsan Yemek, Çiğ yersen Meyve Oluyor
Mor Macar Biberi Türkiye’de üretilen ve Türkiye’ye ait patenti olan tek biberdir ve ne yazık ki çoğu insan tarafından pek bilinmiyor.
Urfa’da Korkunç Olay, Traktör 3 Kişiyle Beraber Kanala Düştü
Urfa’da Korkunç Olay, Traktör 3 Kişiyle Beraber Kanala Düştü
Harran’da traktöre bağladıkları kepçe aletine binen 3 kişi kanala atlamak isterken felakte sebep oluyordu.
Urfalı Çiftçiler Dertli, Destek Bekliyorlar
Urfalı Çiftçiler Dertli, Destek Bekliyorlar
Haliliye’deki Kurban Kesim Ve Satış Yerleri Belirlendi
Haliliye’deki Kurban Kesim Ve Satış Yerleri Belirlendi
Her Mahalleye Kırsal Konak Yapımı Devam Ediyor
Her Mahalleye Kırsal Konak Yapımı Devam Ediyor
Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi
Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 26°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:34
Öğle
12:37
İkindi
16:20
Akşam
19:27
Yatsı
20:50
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿