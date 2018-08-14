Başkan BAYIK, Kutlu Davada Nice Güzel Yarınlara

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti'nin 17. kuruluş yıldönümüyle ilgili açıklamada bulundu. 17 yıl önce başlayan değişim gelişip büyüyerek güzel bir gelecek vaat ediyor.Bayık, yayınladığı mesajında, 'Türkiye tarihinde her geçen gün güçlenen ve hedeflerini büyüten istikrarlı bir hükümetimiz ve bu gelişimin temelinde büyük bir lider var. İslam coğrafyasının umudu olan Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu temelinde istikrar, istikbal ve istiklal olan AK Parti bugün 17 yaşında. Hedefinde Adalet ve Kalkınma olan, dini dili, inancı insanlığın ortak değeri sayan, ülkesini yeni yüzyıl hedeflerine taşıyacak ekonomik ve milli atılımlar yapan AK Parti, Türkiye siyasi tarihinin reel ve idealist partisidir. Türk toplumunun adını yeniden dirilten, kendini küllerinden yeniden yaratma çabasına giren dirilişin önderi, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği hak yolunda bizler üstümüze düşeni yapıp onu yalnız bırakmayacağız. Dünyanın tüm dikkatlerini çeken hamleleriyle, kimsenin karşı durmakta cesaret edemediği güçlere karşı tavır koyan liderimizle birlikte yol yürümek bizler için onurdur gururdur' dedi.Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Türkiye'nin gelişmesine engel olan ve zamanında devletin içine çöreklenmiş hain yapılanmalar, Türkiye'nin önünü açacak olan duruşun sembolü AK Parti'yi ve liderini yıpratmak adına belirli zamanlarda gerçek yüzlerini gösterip kendilerince hain ve sinsi planlarını ortaya koymuş olsalar da, bu aziz millet partisine ve liderine sahip çıkmıştır. Bu vesile ile 17 yıldan beri, Milletiyle yürüyen ve milletin de ümmet adına lider kabul ettiği Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu davasında nice aydınlık ve güzel gelecekler diliyorum' şeklinde konuştu.