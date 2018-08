Urfa’ya Büyük Bir İvme Kazandıracak

Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin (ÜSİM) kurulması için imzalar atıldı.Şanlıurfa Teknokent’te düzenlenen GAP Maker Atölyesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi imza törenine; Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Kosgep İl Müdürü İdris Erkeksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ve ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu katıldı.Teknoloji seviyesi ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamaya, dolaylı olarak bölgede refah seviyesinin yükselmesini ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite sanayi işbirliği 200 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyerek; “Üniversiteler ve sanayi işbirliğini iyi şekilde sürdürmek önemli. Şanlıurfa’da tarım sektörü güçlü. tekstil sektörü ve başka sektörlerde var. bir de gençlik potansiyelimiz var. Bu gençlere eğitim verirsek Şanlıurfamıza çok müthiş bir ivme kazandırmış olacağız. Ülkemiz gelişim açısından son 6-7 yılda daha da ivme kazandı. Üniversitemiz bu işe iyi şekilde hazırlanıyor” dedi.Programda konuşan Şanlıurfa Teknokent Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, 2015 yılında Şanlıurfa’da sadece iki tane patent sayısı olduğuna dikkat çekerek; “2016 hiç yoktu. 2017 üç tane vardı. 2018’de hedeflediğimiz, takibini kendimizin yaptığını 30 patent başvurusu var. Bugün oluşturduğumuz üniversite sanayi işbirliği merkezimiz sayesinde sanayicimizle bir araya gelip onlara her türlü desteği sunabileceğiz” şeklinde konuştu.Kasım Yenigün konuşmasının devamında şunları söyledi; “Üniversite sanayi işbirliği merkezimiz sayesinde sanayicimizle bir araya gelip onlara her türlü desteği sunabileceğiz, akademisyenlerimiz Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile yapılan bir eğitim anlaşması ile mentörlük eğitimi alarak, sanayicimize yol gösterebilecek eğitimi almışlardır. Biz sanayicilerimizin yanındayız, her zaman destekçisiyiz. GAP Maker Atölyesi Projesi ile bölgedeki çocuk ve gençlere özgüven kazandırıp günümüz teknolojilerini kolaylıkla anlayabilme, yorumlayabilme ve hayata geçirebilme kabiliyeti kazandırarak bölgede teknoloji alanında girişimci adayları yetiştirebilmektir. Bu proje ile GAP bölgesinde eğitim gören çocuk ve gençlere teknoloji çağının gerektirdiği robotik eğitimi verilerek, bölgedeki özel ve kamu eğitim kurumlarında bu konuda farkındalık oluşturmaları sağlanacaktır. Merkezde olan öğrenciler dışında kırsalda, ücra köşelerde kalan okullardan gençlerimizi hafta sonları sabahtan akşama kadar burada servislerle taşıyarak robotik eğitimi göstereceğiz ve Urfa’da bilim üssü kurma, onların içindeki cevherleri çıkarma platformu oluşturmaya niyetliyiz” diye konuştu.