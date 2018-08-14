Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 14 Ağustos 2018 19:44:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’ya Büyük Bir İvme Kazandıracak

Teknoloji seviyesi ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamaya,bölgede refah seviyesinin yükselmesini ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Urfa’ya Büyük Bir İvme Kazandıracak

Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin (ÜSİM) kurulması için imzalar atıldı.

Şanlıurfa Teknokent’te düzenlenen GAP Maker Atölyesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi imza törenine; Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Kosgep İl Müdürü İdris Erkeksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ve ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu katıldı.

Teknoloji seviyesi ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamaya, dolaylı olarak bölgede refah seviyesinin yükselmesini ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite sanayi işbirliği 200 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyerek; “Üniversiteler ve sanayi işbirliğini iyi şekilde sürdürmek önemli. Şanlıurfa’da tarım sektörü güçlü. tekstil sektörü ve başka sektörlerde var. bir de gençlik potansiyelimiz var. Bu gençlere eğitim verirsek Şanlıurfamıza çok müthiş bir ivme kazandırmış olacağız. Ülkemiz gelişim açısından son 6-7 yılda daha da ivme kazandı. Üniversitemiz bu işe iyi şekilde hazırlanıyor” dedi.

Programda konuşan Şanlıurfa Teknokent Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, 2015 yılında Şanlıurfa’da sadece iki tane patent sayısı olduğuna dikkat çekerek; “2016 hiç yoktu. 2017 üç tane vardı. 2018’de hedeflediğimiz, takibini kendimizin yaptığını 30 patent başvurusu var. Bugün oluşturduğumuz üniversite sanayi işbirliği merkezimiz sayesinde sanayicimizle bir araya gelip onlara her türlü desteği sunabileceğiz” şeklinde konuştu.

 Kasım Yenigün konuşmasının devamında şunları söyledi; “Üniversite sanayi işbirliği merkezimiz sayesinde sanayicimizle bir araya gelip onlara her türlü desteği sunabileceğiz, akademisyenlerimiz Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile yapılan bir eğitim anlaşması ile mentörlük eğitimi alarak, sanayicimize yol gösterebilecek eğitimi almışlardır. Biz sanayicilerimizin yanındayız, her zaman destekçisiyiz. GAP Maker Atölyesi Projesi ile bölgedeki çocuk ve gençlere özgüven kazandırıp günümüz teknolojilerini kolaylıkla anlayabilme, yorumlayabilme ve hayata geçirebilme kabiliyeti kazandırarak bölgede teknoloji alanında girişimci adayları yetiştirebilmektir. Bu proje ile GAP bölgesinde eğitim gören çocuk ve gençlere teknoloji çağının gerektirdiği robotik eğitimi verilerek, bölgedeki özel ve kamu eğitim kurumlarında bu konuda farkındalık oluşturmaları sağlanacaktır. Merkezde olan öğrenciler dışında kırsalda, ücra köşelerde kalan okullardan gençlerimizi hafta sonları sabahtan akşama kadar burada servislerle taşıyarak robotik eğitimi göstereceğiz ve Urfa’da bilim üssü kurma, onların içindeki cevherleri çıkarma platformu oluşturmaya niyetliyiz” diye konuştu.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi
Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi
İ.Halil Peltek, ziyaret programı kapsamında,Marangozlar ve Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu
Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu
Öğlen Saatlerinde Uyuşturucu Taciri İki Grup Birbirleriyle Çatıştı. Eyyübiye İlçesinde Meydana Gelen Silahlı Çatışmada,1’i Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaralandı.
Kanalda Kaybolan Çocuk, Ölü Bulundu
Kanalda Kaybolan Çocuk, Ölü Bulundu
Şanlıurfa’da, Dün Şeyhçoban Kırsal Mahallesinde Bulunan Sulama Kanalında Kaybolan 12 Yaşındaki Suriyeli Uveys’in Cansız Bedenine, Dün Akşam Saatlerinde Ulaşıldı.
Başkan Demirkol, Halkla İç İçe Olmayı Sürdürüyor
Başkan Demirkol, Halkla İç İçe Olmayı Sürdürüyor
Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Her an halkla iç içe olan Başkan Demirkol, Osman Gazi Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Vali Erin Vatandaşlar Ve Muhtarları Kabul Etti
Vali Erin Vatandaşlar Ve Muhtarları Kabul Etti
Makam kapılarını sürekli açık tutarak vatandaşların görüşme taleplerini randevusuz kabul eden Vali Erin, hafta boyunca yüzlerce vatandaşın sorununu dinliyor.
Başkan BAYIK, Kutlu Davada Nice Güzel Yarınlara
Başkan BAYIK, Kutlu Davada Nice Güzel Yarınlara
Aslan Ali Bayık, AK Parti'nin 17. kuruluş yıldönümüyle ilgili açıklamada bulundu. 17 yıl önce başlayan değişim gelişip büyüyerek güzel bir gelecek vaat ediyor.
Urfa’ya Büyük Bir İvme Kazandıracak
Urfa’ya Büyük Bir İvme Kazandıracak
Teknoloji seviyesi ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamaya,bölgede refah seviyesinin yükselmesini ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Urfa İçin Sevindiren Gelişme
Urfa İçin Sevindiren Gelişme
DSİ, Urfa'ya yaptığı yatırımlarla kurak topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma sularını temin etmeye, derelerdeki taşkın risklerini azaltıyor.
Çoşkun, Profesyonel Eğitim Yöneticiliği Eğitimcilerin İşidir
Çoşkun, Profesyonel Eğitim Yöneticiliği Eğitimcilerin İşidir
Milli Eğitim'in bu planına Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun'dan açıklama geldi. Coşkun "Profesyonel eğitim yöneticiliği eğitimcilerin işidir" dedi.
Urfa’da 3 PKK’lı Terörist Yakalandı
Urfa’da 3 PKK’lı Terörist Yakalandı
Yapılan operasyon çalışmalar neticesinde kamuoyuna açıklamada bulunan Şanlıurfa İl Müdürlüğü şunları ifade etti;
Urfa İlk 3’e Girdi!
Urfa İlk 3’e Girdi!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde yaşlı nüfus oranı son 5 yılda yüzde 17 arttı. 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı geçen yıl 5 bin 416 oldu.
Başkan Demirkol İle Kırsalın Yol İhtiyacı Gideriliyor
Başkan Demirkol İle Kırsalın Yol İhtiyacı Gideriliyor
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un, “yol medeniyettir” anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerin yol ihtiyaçları bir bir gideriliyor.
Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi
Peltek, Marangozlar Ve Mobilyacıların Sorunlarını Dinledi
Şanlıurfaspor'da Tempo Arttı
Şanlıurfaspor'da Tempo Arttı
Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu
Urfa’da Dehşet Anları, Mermiler Havada Uçuştu
Kanalda Kaybolan Çocuk, Ölü Bulundu
Kanalda Kaybolan Çocuk, Ölü Bulundu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 26°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:34
Öğle
12:37
İkindi
16:20
Akşam
19:27
Yatsı
20:50
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿