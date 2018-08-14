Urfa İçin Sevindiren Gelişme

Devlet Su İşleri, Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla kentin kurak topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma sularını temin etmeye, derelerdeki taşkın risklerini azaltmaya devam ediyor.

BÖLGEDEKİ TARIMSAL FAALİYETLER GELİŞTİ

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğünün son dönemde kentte gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte, su yapıları artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR TL ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLANDI

DSİ, son 15 yılda Şanlıurfa’da şehir merkezine 197 milyon m3 içme suyu temin etti. Kentte, 2 baraj 4 gölette inşa eden DSİ, bu sürede 2 milyon 589 bin 630 dekar araziyi sulamaya açtı. Projelerle birlikte çiftçilere yıllık 1 milyar TL zirai gelir artışı sağlanırken, 17 derenin de ıslah çalışmaları tamamlandı. Şanlıurfa şehir merkezi ve 23 meskun mahal ile güzergah üzerindeki zirai alanlar, taşkın zararlarından korunmuş oldu.

VİRANŞEHİR POMPAJ SULAMASI 1. KADEME İŞİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmaları son hız devam eden Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe işinin tamamlanmasıyla birlikte 220.120 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Yine projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarıma dayalı sanayi gelişecek ve bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak. Viranşehir Pompaj sulaması 1. Kademe projesinin tamamlanmasıyla birlikte, 2018 birim fiyatları ile dekar başına 460 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 106.000.000 TL katkı sağlanacakken, 44 bin kişiye de istihdam alanı açılması hedefleniyor. 565.000.000 TL’lik projenin, 2019 yılında tamamlanması ön görülüyor.