Urfa’da 3 PKK’lı Terörist Yakalandı

3 PKK’lı Terörist Tutuklandı

Vatandaşlardan Büyük Destek Geldi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan operasyonlar neticesinde 3 PKK’lı terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.Şanlıurfa İl Emniyet mensuplarının ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik TEM ve İstihbarat Müdürlüğü olarak Terörle Mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 terörist yakalandı.“PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve ilimiz Suruç ilçesine mücavir sınır bölgesinden geçerken yakalanan A.Ö., E.T. ve E.B. isimli şahıslar Adli mercilere sevk edilmiş, her üç şahısta sevk edildiği Adli mercilerce tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.”Verdikleri mücadelede vatandaşların da verdiği büyük destekten ötürü motivasyonlarının arttığını ifade eden Emniyet Mensupları; “Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü olarak Terörle Mücadelede geçmiş dönemlerde yürütülen ve birçok suç yapılanmasının çökertildiği başarılı operasyonlara, hassasiyetle ve titizlikle devam edilmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek motivasyon kaynağımız olmaktadır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.