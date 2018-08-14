Urfalı öğrenciler Yardım Bekliyor

Hayırsever Vatandaşlardan yardım Bekleniyor

Yardım Etmek İsteyenler Nereden Ulaşacak?

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde öğretmenli yapan genç öğretmen, yeni okul dönemi için öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinin bir köyünde öğretmenlik yapan genç öğretmen 150 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılanması için hayırseverlerden yardım bekliyor.Yardım ihtiyacını duyan bazı vatandaşlar, öğrencilerin bir kısım kırtasiye ve giyecek ihtiyacını karşıladı. Yapılan yardımın yeterli olmadığını ifade eden hayırsever vatandaş, 24 adet forma ve yazıcı ihtiyaçlarını karşıladık derken, “İsminin reklamını yapılmasını istemeyenler den yardım bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.Suruç’un köyünde yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin kırtasiye ve giyecek malzemelerini karşılama isteyen hayırsever vatandaşlar, Twitter’dan @oduncu1907 hesabı ile iletişime geçebilirler.