Başkan Demirkol İle Kırsalın Yol İhtiyacı Gideriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un, “yol medeniyettir” anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerin yol ihtiyaçları bir bir gideriliyor. Havşanlı ve Mamuca kırsal Mahallelerinde çalışma yapan ekipler, bu çalışmalarını kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan, ilçenin yol ağını her geçen gün arttırıyor. Yol ihtiyacının ‘sıfır’ olacağı bir Haliliye için çalışmalarını stabilize, kilitli beton park döşeme ve bakım onarım çalışmalarıyla yürüten ekipler, henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda da, kırmızı kot uygulamasını baz alarak yeni yollar açıyor. Ekipler, yürüttüğü üst yapı çalışmalarıyla da, her kesimin taktirini topluyor.

Kırsal Mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, son olarak Yazılıkavak Mahallesinin yol çalışmalarını tamamlayarak, ihtiyacı gidermiş oldu. Yeni yolları Yazılıkavak sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, çalışmalarını Havşanlı ile Mamuca kırsal Mahallelerinde devam ettiriyor. Buralarda da çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, program dahilinde yeni mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek. Yol çalışmalarının devam ettiği mahallelerde, mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.