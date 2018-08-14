Urfa’da Çatışma 2 Yaralı!

Somun Fabrikasını Taradılar

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde, Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma Çıktı. Dün Akşam Saatlerinde Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden, Çıkan Çatışmada 2 Kardeş Yaralandı.Olay, Akşam Saatlerinde Haliliye İlçesine Bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre, Aynı Mahallenin Farklı Noktalarında Somun Fabrikası Olan 2 Akraba Aile Arasında Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden Kavga Çıktı. Kavga Kısa Sürede Büyüyerek Silahlı Çatışmaya Döndü. Saldırganlar Bir Somun Fabrikasına Ateş Açtı, Açılan Ateş Sonucu 2 Kardeş (Mehmet-Mustafa K.) Yaralandı.Yaralılar Olay Yerine Gelen Ambulanslarla, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis Çevrede Geniş Güvenlik Önlemi Alırken, Kavga İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.