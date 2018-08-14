Urfa'da Korkutan Olay!

Urfa'nın Akçakale ilçesinde son bir hafta içerisinde milyonlarca arı öldü. Bal üreticileri, artan arı ölümleri nedeniyle endişe duyuyor.

Adana'dan Akçakale ilçesine giden bal üreticileri, arı ölümleri üzerine durumu Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Arıcı Zekeriya Akduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 30 bal üreticisinin yaklaşık 24 bin kovanının bulunduğunu ancak son bir haftada milyonlarca arının öldüğünü söyledi.

Arı ölümlerinin nedeninin tarlalarda kullanılan merdiven altı ilaçlardan kaynaklandığını iddia eden Akduman, şöyle konuştu:

"Bu ölümler böyle devam ederse artık arıcılık yapacak gücümüzün kalmadığını belirtmek isterim. İstihdam konusunda kamu araştırılması yapıldığı takdirde en büyük istihdamı ülkemize arıcılığın sağladığı ortaya çıkacaktır."