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Bu haber 14 Ağustos 2018 11:33:31 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Sanatçıdan Flaş Açıklama

Ferhat Göçer, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğunu belirterek sahnede hep onlar gibi siyah takım elbise giydiğini,siyah takımla gömülmek istediğini söyledi.

Urfalı Sanatçıdan Flaş Açıklama

Ferhat Göçer, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğunu belirterek sahnede hep onlar gibi siyah takım elbise giydiğini,siyah takımla gömülmek istediğini söyledi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Göçer, takım elbiseye bir takıntısının olduğunu ve dinen caiz olduğu takdirde takım elbiseyle gömülmek istediğini söyledi.

"BENİ SİYAH TAKIM ELBİSEYLE GÖMÜN"

Göçer, "Takım elbiseyle ilgili bir takıntınız varmış. Doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kesinlikle sahnede siyah takım elbise giyerim. Çünkü ben Dean Martin, Frank Sinatra hayranıyım. Çocukluğumdan beri onları izleyerek büyüdüm. İkisi de hep siyah smokin giyerdi. Onlar benim ikonlarım, idollerim. Kendime prensip edindim, böyle yürüyeceğim. En sonunda beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum. Bilmiyorum dinen caiz midir? Onu araştıralım."

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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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