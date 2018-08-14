Yeni Başsavcıdan, Vali Erin’e Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Tolgahan Öztoprak’ı makamında ağırladı.Şanlıurfa’ya atanması münasebetiyle tanışma ziyaretlerine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Başsavcı Öztoprak’a yeni görevinde başarılar diledi.Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay Yüksek Mahkeme üyeliğine atanan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’ın yerine atanan Tolgahan Öztoprak, daha önce Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunuyordu.