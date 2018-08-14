Urfa’da Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Olay Yerinde hayatını Kaybetti

Saldırı İş Yerinin Kamerasına Yansıdı

Olay, dün Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, arkadaşıyla birlikte boş bir arazinin köşesindeki oturan Mehmet Emin Genç’e uzun namlulu silahla ateş açtı.Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla vurulan Mehmet Emin Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşları ise kurşunların kendilerine isabet etmesinden son anda kurtuldu.Kimliği belirsiz saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaşırken, olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet emin Genç’in arkadaşları polislere haber verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler olay il ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yaşanan saldırı anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.