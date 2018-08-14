Urfa’da Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Olay Yerinde hayatını KaybettiKimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla vurulan Mehmet Emin Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşları ise kurşunların kendilerine isabet etmesinden son anda kurtuldu.
Saldırı İş Yerinin Kamerasına YansıdıKimliği belirsiz saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaşırken, olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet emin Genç’in arkadaşları polislere haber verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler olay il ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yaşanan saldırı anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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