Baydar Açıkladı, Son İki Gün... Bulunmazsa...

Menajerlerin Yol Geçen Hanı Olmuş

2 Günde 3 Milyon Bulunmazsa Urfaspor Yok Olacaktı

Takıma Sırtlarını Dönmüşler

Tarih Bunu Asla affetmez

Güneydoğu TV’de ‘Futbol Vakti’ Programı yorumcusu olan Erkan Baydar Şanlıurfaspor’un içine düştüğü maddi zorluklardan bahsederek, şehrin yönetiminin desteklerini esirgediklerini anlattığı bir yazı kaleme aldı. Baydar, Şanlıurfaspor’a destek çıkılmaz ise, takımın yok olacağını ve bunun memlekete yapılacak en büyük kötülük olduğunu ifade etti.Erkan Baydar ‘in kaleme aldığı o yazıyı başlıklar halinde aşağıdaki metinden takip edebilirsiniz.Düşünün bir şehir Güneydoğunun incisi İki buçuk milyon nüfuslu tek sosyal anlamda en büyük hobisinin futbol olduğunu. Sadece Şanlıurfaspor ile yatan, yine onla kalkan genç bir nüfus… Geçmiş de yapılan yanlış transferler politikası yine menajerlerin yolgeçen hanı olmuş. 5 yılda 150 milyon para gelmiş ve de küme düşmüş bir takım… Onun adı Şanlıurfaspor şimdi.Kimse Maddi ve Manevi Destek OlmadıBugün yönetim ise bu takımın amatöre kadar gidecekken, geçmişte yapılan hataları düzeltmek için gece gündüz çalışan, her defasında engeller çıkmasına karşın dik durdu. Yönetim kurulu adına bu takımın yok olmaması için yoğun bir şekilde çalışıyor olmasına rağmen bir türlü STK’lar, iş adamları, Büyükşehir Belediyesi, Sayın Valimiz bir türlü maddi manevi destek olmamıştır.Önümüzdeki son iki gün içinde yaklaşık 3 milyon para bulunmasa maalesef bu takım artık yok olma yolunda baş aşağı doğru gidecektir. Oysa örnekleri daha geçtiğimiz günlerde farklı şehirlerde çok fazla takım varken, şehirde para veren şehrin mülki amirleri, belediyeleri sahip çıkmıştır.Maalesef Şanlıurfaspor’a hiç kimse sahip çıkmıyor. bütün herkes takımı kaderine terk etmiştir. Yönetim transferler yapmıştır. Yaklaşık 3 milyon gibi rakamı ödemiş durumda, kongre öncesi Sayın Emin yetime “aday olun” diyen, Sayın Vali, Sayın Nihat Çiftçi bugün bu takıma sırtlarını dönmüşler.Eğer Koca Şanlıurfaspor transfer engelini son bir kaç gün içinde aşmaz ise, bunu tarih asla affetmez. Bilinmesi gerekiyor ki Büyükşehir Belediyesi spora verilen paralar yapılan transferler yerine, Şanlıurfaspor sahip çıkması gerekirken, tam tersine olmuştur.Ben bütün sarı yeşil sevdalısı Şanlıurfaspor taraftarları adına buradan son kez yazma gereği duydum, saygılar Erkan Baydar…